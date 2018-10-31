Загитова и Коляда выступят на этапе "Гран-при" в Финляндии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте опубликовала состав на третий этап "Гран-при" в Финляндии. Соревнования стартуют второго ноября в Хельсинки. Отмечается, что заявленный ранее фигурист Алексей Ерохов снялся с этапа "Гран-при" по состоянию здоровья.

Состав российской команды:

женщины - Станислава Константинова, Дарья Паненкова и Алина Загитова;

мужчины - Михаил Коляда, Андрей Лазукин;

пары - Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Наталья Забияко – Александр Энберт;

танцы - Бетина Попова – Сергей Мозгов, Александра Степанова – Иван Букин.