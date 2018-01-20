Загитова - чемпионка Европы, Медведева - вторая

Россиянка Алина Загитова выиграла дебютный чемпионат Европы, опередив Евгению Медведеву и в короткой, и в произвольной програмах. Общее преимущество более юной из соотечественниц составило 5,38 балла. 15-летняя Загитова выиграла все турниры, в которых принимала участие в этом году. Медведева впервые стала серебряным призером чемпионатов Европы. Еще одна представительница России Мария Сотскова стала третьей в произвольной программе, но по сумме двух уступила пятикратной чемпионке Европы Каролине Костнер из Италии.

Москва

Чемпионат Европы

Женщины

Произвольная программа

1. ЗАГИТОВА (Россия) – 157,97 балла

2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 154,29

3. СОТСКОВА (Россия) – 132,11

4. Костнер (Италия) – 125,95

5. Хендрикс (Бельгия) – 121,78

6. Райчова (Словакия) – 110,89

Итоговое положение

1. ЗАГИТОВА (Россия) – 238,24

2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 232,86

3. Костнер (Италия) – 204,25

4. СОТСКОВА (Россия) – 200,81

5. Хендрикс (Бельгия) – 176,91

6. Райчова (Словакия) – 171,90

Золотое выступление Алины Загитовой. Видео //

Серебряное выступление Евгении Медведевой. Видео