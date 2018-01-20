Загитова - чемпионка Европы, Медведева - вторая

Россиянка Алина Загитова выиграла дебютный чемпионат Европы, опередив Евгению Медведеву и в короткой, и в произвольной програмах. Общее преимущество более юной из соотечественниц составило 5,38 балла. 15-летняя Загитова выиграла все турниры, в которых принимала участие в этом году. Медведева впервые стала серебряным призером чемпионатов Европы. Еще одна представительница России Мария Сотскова стала третьей в произвольной программе, но по сумме двух уступила пятикратной чемпионке Европы Каролине Костнер из Италии.
Москва
Чемпионат Европы
Женщины
Произвольная программа
1. ЗАГИТОВА (Россия) – 157,97 балла
2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 154,29
3. СОТСКОВА (Россия) – 132,11
4. Костнер (Италия) – 125,95
5. Хендрикс (Бельгия) – 121,78
6. Райчова (Словакия) – 110,89
Итоговое положение
1. ЗАГИТОВА (Россия) – 238,24
2. МЕДВЕДЕВА (Россия) - 232,86
3. Костнер (Италия) – 204,25
4. СОТСКОВА (Россия) – 200,81
5. Хендрикс (Бельгия) – 176,91
6. Райчова (Словакия) – 171,90
Золотое выступление Алины Загитовой. Видео //
Серебряное выступление Евгении Медведевой. Видео
Andrey6201
У старушки-Каролинки подобные рейтузы на вырос выглядят шикарно, у нашей малолетки - как подстава перед ОИ
00:23
ddeezz
Медведева ванлав!
00:07
Andrey6201
Рад, горжусь, но все-таки, нахрена напяливать на малолетку рейтузы на три размера больше? 👎
23:59 20 января
Garik new
Заокнчился мрачный период "царствования" антиэстетичной чемпионки и женское ФК опять вырулило на столбовую дорогу ладно скроенных скромных российских девушек. Алина, вперед к золоту ОИ!
23:43 20 января
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 ___________ Ну так-то я не знаю. По телевизору говорят, что никого. Телевизор же врать не будет.
23:40 20 января
rusfed 2.0
.
23:36 20 января
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Голосуй за либерастов. 23:32. __________ Не осталось что ль в стране больше никого?
23:36 20 января
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ От пиндосов и феев на российских улицах нас спасет Лидер Нации и наши Духовные Скрепы. Хочешь как на Украине? Голосуй за либерастов.
23:32 20 января
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ В частности, это говорит о небывалом Единении Народа и Власти. 23:23 _______________ Это говорит только о том, что Народу еще не объявили, что это триумф в Корее необходим для спасения Отчизны от пиндосов. И заслуженно - но временно! - расслабляется
23:28 20 января
grechka2103
rusfed 2.0, на счет конкуренции +10000000
23:28 20 января
bor_bor
Всё справедливо. С победой, Алина!
23:27 20 января
pustot+
Плющенко будет на Олимпиаде чтоль?
23:26 20 января
grechka2103
Мои впечатления: у Маши бронзу украли, но это и понятно - Костнер - это имя, нельзя было давать судьям шанс. Загитова очень нравится, красавица, удивительная. И произвольная у нее в этом сезоне - лучшая в мире! Могу смотреть бесконечно. Но это не отменяет того, что я всем сердцем буду болеть на ОИ за Медведеву. Очень хочу, чтобы она стала Олимпийской чемпионкой. Потому что я очень люблю, когда в спорте всем воздается по заслугам (в хорошем смысле). Женя сегодня показала, какой она Боец - после такого проката главной конкурентки выйти и показать лучший прокат сезона. Столько негатива выливается на нее в последние годы! И от "болельщиков", и от "доброжелателей", и от "специалистов". И она все это выдерживает и не сдается. Можно любить Женю или не любить, но уважения она заслуживает однозначно!
23:26 20 января
Thomas_Boy_
В частности, это говорит о небывалом Единении Народа и Власти.
23:23 20 января
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Да не поедет Он на эти никчемные игрища. Под белой тряпкой выступают только спортсмены-предатели. Я опросил десять человек. Из них 5 призналось, что не будут смотреть позорные ОИ, 4 сказали, что не знают, что такое ОИ, а один попросил рубль на бухло. Это говорит о многом.
23:22 20 января
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Любой стал бы вторым. И Загитова, и Фуркад и сборная Германии по футболу. 23:10 _____________ Пока дрожит только сборная Канады по хоккею. В списке допущенных МОК до Игр вчера обнаружили его фамилию
23:17 20 января
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Любой стал бы вторым. И Загитова, и Фуркад и сборная Германии по футболу. Первое место - только за Ним. Всегда за Ним. Март 2018-го это докажет. Жаль, что из-за выборов Он опять пропустит ответственные для страны соревнования.
23:10 20 января
Pavelkas
Каролине "соломку подстелили" еще в короткой, когда у Маши балла 3-4 скостили. Ясно было, что бронзу не отдадут Маше, если Каролина будет хотя бы подниматься со льда. Иегуда - не надо о других судить по себе. Отличные девчонки. Правильные. Причем - все. Rusfed - не берись судить о том, о чем не имеешь даже отдаленного представления.
23:09 20 января
ksuxa
Бней Иегуда - вы точно с приветом!! Золото-серебро у нас.. и это класс!
23:09 20 января
Bossonn
Зачем так колготки натянули на коньки - не красиво ведь! Чтобы шнурок если развяжется, не мешал.
23:05 20 января
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ если бы Сам участвовал в ЧЕ, Загитова была бы только второй. Потому что Он всегда побеждает! 23:01 ______________ Может, все-таки Фернандес стал бы тогда вторым? Или настаиваешь, что Загитова?
23:02 20 января
ЛюблюЛаду
Скажу просто: я это видел!!!!! И пуст умрут от зависти все!
23:02 20 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Жаль, что только одна из них сможет стать Олимпийской чемпионкой. Это только наймит рогге мог в пиндостане вручить две золотые медали в 2002.
23:02 20 января
Thomas_Boy_
Чтобы пресечь все гнусные разговоры о конкуренции, скажу сразу: если бы Сам участвовал в ЧЕ, Загитова была бы только второй. Потому что Он всегда побеждает!
23:01 20 января
andy333
Зачем так колготки натянули на коньки - не красиво ведь!
22:58 20 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А если взять техническую сторону разницы в баллах, то все достаточно просто у Загитовой каскад 3 Лутц+ 3 Рит, а у Жени 3 Флип +3Тулуп, а он дешевле в базовой стоимости как раз почти на эти 3 балла.
22:56 20 января
rusfed 2.0
Псевдопатриоты, вопрос. Почему наши девочки лучшие в мире, и этому еще много лет ничего не грозит, а политики - включая самого главного - лузеры днищенские? Потому что у девочек - жесточайшая конкуренция. Жесточайшая. Половина всех девочек страны катаются на коньках, и выживают там только сильнейшие. А в политике - ноль конкуренции, потому что ваш Вошьдь всех вокруг выжигает. Поэтому мы все - с вашим Лузером
22:55 20 января
Якут Хан
Дон, он не клоун. Животное оно, шакал с силиконовой долины))))
22:55 20 января
Thomas_Boy_
Папу Смоку прямо плющит от счастья.) Золото у России, как папа и предсказывал.)
22:51 20 января
Джерри. Без Тома.
Насчёт Маши Тарасова права - не надо было падать. Да и задел у КК был очень приличный, так что... Ну, и плюс, Каролина - это имя, а Маша - третий номер нашей сборной.
22:50 20 января