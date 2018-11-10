Забияко и Энберт выиграли этап "Гран-при" в Японии

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями этапа "Гран-при" в Японии. Для пары это вторая победа подряд после успеха на этапе в Финляндии.
По сравнению с прокатом в Хельсинки Забияко и Энберт почти на 10 баллов улучшили свой результат в произвольной программе (было – 130,92), а итоговый более чем на 15 баллов (было – 198,51).
Хиросима (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Пары
Произвольная программа
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 140,66
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 136,58
3. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 125,74
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 121,96
5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) – 105,16
6. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) – 104,22
7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) – 96,90
8. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 93,76
Итог
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 214,14
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 207,24
3. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 190,49
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 189,66
5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) – 164,16
6. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) – 159,59
7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) – 149,25
8. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 143,69
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/