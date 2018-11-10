Забияко и Энберт выиграли этап "Гран-при" в Японии

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями этапа "Гран-при" в Японии. Для пары это вторая победа подряд после успеха на этапе в Финляндии.

По сравнению с прокатом в Хельсинки Забияко и Энберт почти на 10 баллов улучшили свой результат в произвольной программе (было – 130,92), а итоговый более чем на 15 баллов (было – 198,51).

Хиросима (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Пары

Произвольная программа

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 140,66

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 136,58

3. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 125,74

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 121,96

5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) – 105,16

6. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) – 104,22

7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) – 96,90

8. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 93,76

Итог

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 214,14

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 207,24

3. Алекса Симека/Крис Нерим (США) – 190,49

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) – 189,66

5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) – 164,16

6. Лаура Баркеро/Аритц Маэсту (Испания) – 159,59

7. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) – 149,25

8. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) – 143,69​