Забияко и Энберт выиграли этап "Гран-при" в Финляндии

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Финляндии и стали победителями турнира.
Еще одна пара из России – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в в произвольной программе и третьими по итогам турнира в Хельсинки.
Хельсинки (Финляндия)
"Гран-при"
Пары
Произвольная программа
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 130,92
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 121,81
3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 117,59
4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) – 117,37
5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 112,12
6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) – 102,77
Итог
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 198,51
2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 185,77
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 185,61
4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 174,81
5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) – 174,24
6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) – 159,21
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2018-2019/