Забияко и Энберт выиграли этап "Гран-при" в Финляндии

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Финляндии и стали победителями турнира.

Еще одна пара из России – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в в произвольной программе и третьими по итогам турнира в Хельсинки.

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Пары

Произвольная программа

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 130,92

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 121,81

3. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 117,59

4. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) – 117,37

5. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 112,12

6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) – 102,77

Итог

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 198,51

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 185,77

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 185,61

4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 174,81

5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) – 174,24

6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) – 159,21