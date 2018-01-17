Забияко и Энберт - вторые после короткой программы на чемпионате Европы в Москве

Российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт показала второй результат в короткой программе на чемпионате Европы в Москве. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Замкнули тройку лучших россияне Ксения Столбова и Федор Климов

Еще одна российская пара, ​Евгения Тарасова/Владимир Морозов, стала пятой.

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

1. Джеймс/Сипре (Франция) - 75,52

2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 72,95

3. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 72,05

4. Маркеи/Готарек (Италия) - 71,89

5. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 70,37

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 64,53