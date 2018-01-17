Забияко и Энберт - вторые после короткой программы на чемпионате Европы в Москве

Российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт показала второй результат в короткой программе на чемпионате Европы в Москве. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Замкнули тройку лучших россияне Ксения Столбова и Федор Климов
Еще одна российская пара, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, стала пятой.
Москва (Россия)
Чемпионат Европы
Пары
Короткая программа
1. Джеймс/Сипре (Франция) - 75,52
2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 72,95
3. СТОЛБОВА/КЛИМОВ (Россия) - 72,05
4. Маркеи/Готарек (Италия) - 71,89
5. ТАРАСОВА/МОРОЗОВ (Россия) - 70,37
6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 64,53
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Федор Климов
- Александр Энберт
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт