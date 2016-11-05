Забияко и Энберт проиграли Савченко и Массо на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место на этапе "Гран-при" в Москве. После короткой программы они шли на первой строчке, но после произвольной уступили Алене Савченко и Бруно Массо из Германии.

Третью строчку заняла еще одна российская пара - Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Москва

"Гран-при"

Rostelecom Cup

Пары

Произвольная программа

1. Савченко/Массо (Германия) - 138,38

2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 128,01

3. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) - 123,23

4. Сегин/Билодо (Канада) - 121,65

5. Маркеи/Готарек (Италия) - 120,79

6. Рюст/Вулф (Канада) - 107,10

7. ЕФИМОВА/КОРОВИН (Россия) - 103,80

Итог

1. Савченко/Массо (Германия) - 207,89

2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 197,77

3. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) - 188,74

4. Маркеи/Готарек (Италия) - 187,61

5. Сегин/Билодо (Канада) - 183,37

6. Рюст/Вулф (Канада) - 167,19

7. ЕФИМОВА/КОРОВИН (Россия) - 165,07