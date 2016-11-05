Забияко и Энберт проиграли Савченко и Массо на этапе "Гран-при" в Москве

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место на этапе "Гран-при" в Москве. После короткой программы они шли на первой строчке, но после произвольной уступили Алене Савченко и Бруно Массо из Германии.
Третью строчку заняла еще одна российская пара - Кристина Астахова и Алексей Рогонов.
Москва
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Пары
Произвольная программа
1. Савченко/Массо (Германия) - 138,38
2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 128,01
3. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) - 123,23
4. Сегин/Билодо (Канада) - 121,65
5. Маркеи/Готарек (Италия) - 120,79
6. Рюст/Вулф (Канада) - 107,10
7. ЕФИМОВА/КОРОВИН (Россия) - 103,80
Итог
1. Савченко/Массо (Германия) - 207,89
2. ЗАБИЯКО/ЭНБЕРТ (Россия) - 197,77
3. АСТАХОВА/РОГОНОВ (Россия) - 188,74
4. Маркеи/Готарек (Италия) - 187,61
5. Сегин/Билодо (Канада) - 183,37
6. Рюст/Вулф (Канада) - 167,19
7. ЕФИМОВА/КОРОВИН (Россия) - 165,07