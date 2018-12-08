Забияко/Энберт вторые после короткой программы в финале "Гран-при", Тарасова/Морозов - третьи

В финале "Гран-при" по фигурному катанию в Ванкувере (Канада) в соревнованиях пар после короткой программы лидируют китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян. Они набрали 75,69 балла.
На втором месте российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт- 75,18 балла. Их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов на третьем месте - 74,04 балла. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин на шестой позиции (61,24 балла).
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
"Гран-при"
Финал
Пары
Короткая программа
1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 75,69
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 75,18
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 74,04
4. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 71,51
5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 69,77
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 61,24