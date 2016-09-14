Юлия Липницкая: "У меня был шок: разница между моими фотографиями – минус восемь килограммов"

Собеседником Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

– За минувшее лето вам удалось привести себя в фантастическую внешнюю форму. Это было тяжело? – вопрос Липницкой.

– Вес начал уходить еще перед февральским Кубком России в Саранске. Недавно я положила рядом фотографии, сделанные в конце прошлого года на показательных выступлениях чемпионата России, и те, что были сделаны накануне прокатов на шоу в Москве. У меня был шок. Мне казалось, что тогда, в декабре, я уже хорошо выгляжу, что дальше можно и не худеть уже. Но на самом деле между этими фотографиями минус восемь килограммов.

– Вы прилагаете сейчас усилия к тому, чтобы вес оставался стабильным?

– На самом деле нет – все нормализовалось само по себе. Как только я начала заниматься ОФП – с резиной, в тренажерном зале – проблема веса исчезла. Комплекс упражнений направлен на то, чтобы мышцы укреплялись, но не увеличивались. Хотя раньше я до жути боялась тренажерного зала.

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