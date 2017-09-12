Юлия Липницкая: "Точно знаю - тренером работать не буду"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая отметила, что пока не готова участвовать в ледовых шоу. 19-летняя фигуристка, объявившая о завершении карьеры 9 сентября, допустила, что со временем может изменить решение.

Меня спрашивают, буду ли участвовать в шоу? Пока не могу и не хочу, хотя такие предложения есть. Пройдет время и, может быть, что-то поменяется, потянет на лед, тогда посмотрим, - цитирует официальный сайт ФФККР Липницкую. - Но я точно знаю, что тренером работать не буду. Связать свою профессию со спортом – другое дело. Но без образования никуда. Интерес – это хобби, но хобби – это хобби, а профессия – это образование.

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