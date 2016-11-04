23:38 4 ноября | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Юлия Липницкая: "Со сменой тренера у меня поменялись катание и образ"

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Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Юлия Липницкая отметила, что комфортно чувствует себя при исполнении новой короткой программы на песню "Опавшие листья". Также фигуристка, отвечая на вопрос о возможном переходе в парное катание, заявила, что в такие моменты у нее "отключаются мозги".

– Со сменой тренера у меня поменялись и катание, и образ, – приводит ТАСС слова Липницкой. – Мы стараемся расти и совершенствоваться во всем. Новая короткая программа для меня самая комфортная в душе, в ней я катаю саму себя.

Переход в парное катание? На этом вопросе у меня отключаются мозги.

Выступление Липницкой в короткой программе судьи оценили в 69,25 балла, что стало лучшим результатом спортсменки в сезоне.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760013

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