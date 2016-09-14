Юлия Липницкая: "Сейчас, когда думаю о соревнованиях, страха не испытываю"

Собеседником Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

– В интервью в начале этого года вы говорили мне, что в какой-то момент даже начали испытывать страх перед выступлениями.

– Да, такое было, - сказала Липницкая. - Я, например, очень боялась открытых прокатов в прошлом году. Хотя сейчас, когда думаю о соревнованиях, где буду участвовать, страха не испытываю. Понимаю, что за оставшееся время мы успеем сделать нужное количество прокатов, и все будет совсем не так, как сейчас.

Наверное, просто все дело в том, что первое появление на публике, первый выход "в свет", первый показ программ для меня всегда были очень волнительными, даже совсем в "лялечном" возрасте. Каждый раз ведь хочется показать все, что удалось наработать. И от одной только мысли, что не получится, страшно становилось так, что ноги сводило.

Хотя могу сказать, что сдвиги к лучшему в этом отношении сейчас есть. По ходу произвольного проката я, например, пыталась бороться за каждый элемент, пусть какие-то из этих элементов получились кривыми и косыми. Раньше я просто напрыгала бы "бабочек".

Полностью интервью Липницкой