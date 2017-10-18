Юлия Липницкая: "Не удивлюсь, если скоро будут выполняться пятерные прыжки"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая отметила резкий рост сложности прыжковых программ фигуристов. Бывшая спортсменка призналась, что ей интересно наблюдать за этим процессом.

- Ни для кого не секрет, что самое зрелищное в нашем виде спорта - это прыжки, - приводит ТАСС слова Липницкой. - Скоро будут выполняться пятерные прыжки, я не удивлюсь. А ведь пару сезонов назад делали мужчины 2-3 четверных прыжка, сейчас из восьми прыжковых элементов 6-7 четверных, и усложнение не прекращается - ведь уже девочки заходят в четверные, даже маленькие - по 13-14 лет. Конечно, всем им еще предстоит переходный возраст, очень интересно за всем этим наблюдать.

Напомним, Липницкая объявила о завершении карьеры в начале сентября. Помимо олимпийского золота фигуристка завоевала серебро финала "Гран-при" в 2013 году и чемпионата мира-2014.

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