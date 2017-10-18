Юлия Липницкая: "Чтобы интерес к фигурному катанию вырос, нужна еще одна Олимпиада"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая отметила высокий интерес к этому виду спорта в Японии. По ее мнению, проведение еще одних Игр поможет сделать фигурное катание более популярным в России.

- Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно еще одну Олимпиаду провести, - цитирует ТАСС Липницкую. - Настоящий взрыв популярности вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского "Гран-при" летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов. А в Америке, кстати, все иначе - на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, все меняется.

Напомним, Липницкая объявила о завершении карьеры в начале сентября. Помимо золота Игр-2014 фигуристка завоевала серебро финала "Гран-при" в 2013 году и чемпионата мира-2014.

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