Юлия Липницкая: "Анорексия - одна из причин завершения карьеры"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая признала, что не смогла реализовать свой потенциал из-за проблем со здоровьем, в том числе анорексии. По словам 19-летней фигуристки, которая официально завершила карьеру 9 сентября, это решение далось ей нереально тяжело.

- Когда еще зимой уезжала в клинику, чтобы пролечиться, и находилась там довольно долго, то, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру, - цитирует официальный сайт ФФККР Липницкую. - Серьезно, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью, что будет. Пока лежала в клинике, мы очень много работали с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали составить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например. Мне приходилось серьезно задумываться над многими вопросами, потому что я была уверена, что восстановлюсь и вернусь в фигурное катание. В этом я была уверена, и все были уверены! Мама, тренер, все...

- Что не позволило реализоваться полностью?

- 99 процентов - проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия - болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу.