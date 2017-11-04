Юко Кавагути: "Я в отличной форме и очень хочу продолжить карьеру"

Фигуристка Юко Кавагути, выступающая в паре с Александром Смирновым, заявила, что не готова завершать спортивную карьеру. В сентябре на официальном сайте ФФККР появилась информация, что 35-летняя Кавагути и 32-летний Смирнов заканчивают выступления.

- Я в отличной форме и очень хочу продолжать кататься и выступить на чемпионате России по фигурному катанию в 2018 году, - цитирует metronews.ru Кавагути. - Тем более, что до него осталось три месяца! Да, из-за моей травмы я долго восстанавливалась, какое-то время каталась, не чувствуя ног. Но сейчас полностью восстановилась. В сентябре мне сказали, что нужно подписать заявление о выходе из российской сборной. Я подписала. Тем не менее, представители Федерации фигурного катания сказали, что двери для нас открыты и мы можем принять участие в в чемпионате России – 2018. Я надеялась, что мы все равно будем кататься в этом сезоне.