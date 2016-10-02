Юко Кавагути: "После травмы хочется восстановить четверной выброс"

Юко Кавагути, которая стала серебряным призером международного турнира в Братиславе в паре с Александром Смирновым, подчеркнула, что ей необходимо психологически восстановиться после травмы. Она отметила, что на данный момент ей нельзя много тренироваться.

- Я сказала Саше, что хочу кататься, потому что тогда еще не понимала, насколько серьезная травма, - приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Кавагути. - А потом два месяца пробыла с гипсом. Это было достаточно долго, чтобы вообще забыть, как нормально ходить. Саше я говорила, что хочу, но такое желание у меня было первые три дня после операции. На самом деле я сама не понимала, как все это будет. Ходить нормально не могла, ничего делать сама не могла, даже помыться. Нужно было смотреть, как пойдет. Потихонечку. Надо было ходить, жить. Каждый день вот так потихонечку. А потом коньки не могла на ногу надеть. Не влезали. Тяжело было.

- Какие цели ставишь перед собой?

- Будут соревнования, будем кататься. Просто надо идти. Надо накатать произвольную программу. Хочется выброс четверной восстановить. Это и будет наше возвращение. А с тройным выбросом - чего-то не хватает. Но надо с этим пока смириться, потому что заставлять себя много еще нельзя.

- Есть страх снова травмироваться?

- Страх есть от того, что не чувствуешь ноги, а хочется соревноваться, и много тренироваться нельзя. Дилемма. Самое сложное - восстановиться психологически. Надо терпеть. Это сложнее, чем элементы делать.