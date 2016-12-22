Юко Кавагути: "Это была наша лучшая короткая программа в сезоне"

Россиянка Юко Кавагути, выступающая в паре с Александром Смирновым, назвала прокат короткой программы на чемпионате России лучшим в сезоне. Спортсмены пропустили вторую половину предыдущего сезона из-за тяжелой травмы партнерши, полученной во время тренировки в январе прошлого года перед чемпионатом Европы. Они вернулись на лед в нынешнем сезоне, выступив на этапах серии "Гран-при".

- Это была наша лучшая короткая программа в сезоне, - цитирует ТАСС Кавагути. - Это уже был настоящий соревновательный прокат.

- Мы десять лет катаемся вместе и впервые такая ошибка, непонятно, что произошло, - отметил Смирнов. - Хорошо, что мы по методике нашего тренера Тамары Москвиной не остановились, а продолжили выступление еще с большей силой. В остальном все элементы удались.