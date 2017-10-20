Юдзуру Ханю: "Выступлю лучше в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Москве"

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи и двукратный чемпион мира японский Юдзуру Ханю отметил, что он принял решение вернуть старые программы. Фигурист также добавил, что у него хорошие воспоминания о Москве.

- Да, у меня не все получилось сегодня, но я покажу все, на что способен завтра, - цитирует ТАСС Ханю. - Мне необходимо исправить ошибки. Я принял решение вернуть старые программы, потому что они мои любимые.

Я выступал в Москве шесть-семь лет назад, как раз здесь я выиграл свой первый "Гран-при", поэтому у меня очень хорошие воспоминания о Москве. Сегодня в короткой программе у меня были ошибки, но в принципе я чувствовал себя не так уж плохо. Я просто хочу выступить лучше завтра.

Что успел попробовать из русской кухни? Борщ успел попробовать еще до этого, я ведь не первый раз в России.

Отметим, что Ханю на российском этапе "Гран-при" в Москве в короткой программе набрал 94,85 и занимает второе место. Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 21 октября.