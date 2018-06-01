Юдзуру Ханю получил премию Народной славы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ наградил двукратного олимпийского чемпиона по мужскому одиночному катанию 23-летнего Юдзуру Ханю премией Народной славы, информирует nhk.or.jp. Награду вручает глава правительства, она существует с 1977 года. Премия Народной славы считается более почетной, чем даже звание Живого национального сокровища.

Юдзуру Ханю стал самым молодым лауреатом этой премии, опередив дзюдоиста Ясухиро Ямаситу, который был удостоен награды в возрасте 27 лет. Всего премии Народной славы лично удостоены 26 человек.