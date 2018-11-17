Юдзуру Ханю: "Не стал сниматься с произвольной программы, потому что уважаю Россию"

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Юдзуру Ханю, победивший на "Гран-при России", сказал, что выступил в произвольной программе в том числе из уважения к России. Японец травмировал ногу и пришел на пресс-конференцию с костылем.

Ханю выиграл соревнования с результатом 278,42 балла. Второе место занял грузин Мориси Квителашвили (248,58), третье - японец Кадзуки Томоно (238,73).

- Я был не уверен, выходить ли на произвольную программу, но это мой выбор, - рассказал Ханю. - Травма достаточно серьезная, не такая, как в прошлом году, но серьезная. Связка голеностопа повреждена, моя лодыжка раздута. Но я уважаю Россию, русскую хореографию. Много тренировался перед турниром, я люблю кататься в Москве. Я просто хотел кататься. Идеально не получилось, учитывая ситуацию с ногой. Тем не менее, я удовлетворен. Но не уверен, буду ли участвовать в финале "Гран-при". (Дмитрий Лунев)