Юдзуру Ханю: "Мне надо больше работать"

Олимпийский чемпион-2014 японец Юдзуру Ханю, занявший на "Гран-при России" второе место, остался не очень доволен своим результатом. Победу одержал американец Натан Чен.

– У меня сложная программа сложная, но рядом со мной сидит Натан Чен – очень талантливый человек с классный прыжками, – сказал Ханю. – Не могу быть очень довольным своим результатом – были ошибки, недокрутил риттбергер и каскад. Каждый элемент очень важен, и каждый надо делать хорошо. А мне надо работать больше и прогрессировать шаг за шагом. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)