Япония выиграла командный чемпионат мира, Россия - вторая

Сборная Японии стала победителем командного чемпионата мира в Токио. Хозяева турнира набрали 109 очков. Второе место заняла сборная России - 105 баллов. Тройку замкнули фигуристы США - 97 баллов.
Последним соревнованием на турнире стало выступление фигуристок в произвольной программе. Победу с мировым рекордом одержала Евгения Медведева, второй и третьей стали японки Маи Михара и Вакаба Хигучи. Елена Радионова показала пятый результат.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Итоговое положение
1. Япония – 109
2. РОССИЯ – 105
3. США – 97
4. Канада – 87
5. Китай – 80
6. Франция – 62
dmitri123
Медведева крута!!!
14:38 22 апреля
КГИ
Турнир полукоммерческий, японцы правила под себя соорудили, но даже при них, откатай Ковтун, хотя бы на 8-е место в каждой программе, мы были бы первыми.
14:01 22 апреля
hyperion
Почему только? В трёх из четырех дисциплин россияне набрали больше, чем победители турнира, но за счёт мужчин-одиночников японцы набрали больше очков (на Олимпиаде, кстати, от каждой страны в каждой программе будет выступать только один фигурист).
13:52 22 апреля
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Мдяяяяяяяяяяя............... Серебро ТОЛЬКО благодаря Медведевой. А так бы и в пятёрку не попали!!!!!!!! Особливо хоцца спросить о мужском бездаре с ""албанской фамилией" --- коф-тун, который на самолёт опоздал, а несколько РАНЕЕ шибко обижался с тренером, что на сочи--14 не попал!!!! И, кстати, об опоздании ::::: президент ФФККР горшков и те, кто сейчас постоянно на слуху :::: тарасова, роднина, бестемьянова и т.д., НУ--КА РАССКАЖИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ В ПЕРИОДЫ ВАШЕЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПОЗДАЙ ВЫ НА САМОЛЁТ ???????
13:38 22 апреля