Япония выиграла командный чемпионат мира, Россия - вторая

Сборная Японии стала победителем командного чемпионата мира в Токио. Хозяева турнира набрали 109 очков. Второе место заняла сборная России - 105 баллов. Тройку замкнули фигуристы США - 97 баллов.

Последним соревнованием на турнире стало выступление фигуристок в произвольной программе. Победу с мировым рекордом одержала Евгения Медведева, второй и третьей стали японки Маи Михара и Вакаба Хигучи. Елена Радионова показала пятый результат.

Токио (Япония)

Командный чемпионат мира

Итоговое положение

1. Япония – 109

2. РОССИЯ – 105

3. США – 97

4. Канада – 87

5. Китай – 80

6. Франция – 62