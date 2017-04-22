13:05 22 апреля | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Япония выиграла командный чемпионат мира, Россия - вторая

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Сборная Японии стала победителем командного чемпионата мира в Токио. Хозяева турнира набрали 109 очков. Второе место заняла сборная России - 105 баллов. Тройку замкнули фигуристы США - 97 баллов. 

Последним соревнованием на турнире стало выступление фигуристок в произвольной программе. Победу с мировым рекордом одержала Евгения Медведева, второй и третьей стали японки Маи Михара и Вакаба Хигучи. Елена Радионова показала пятый результат.

Токио (Япония)

Командный чемпионат мира

Итоговое положение

1. Япония – 109

2. РОССИЯ  – 105

3. США – 97

4. Канада – 87

5. Китай – 80

6. Франция – 62

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КОММЕНТАРИИ (4)
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dmitri123

Медведева крута!!!

14:38 22 апреля

КГИ

Турнир полукоммерческий, японцы правила под себя соорудили, но даже при них, откатай Ковтун, хотя бы на 8-е место в каждой программе, мы были бы первыми.

14:01 22 апреля

hyperion

Почему только? В трёх из четырех дисциплин россияне набрали больше, чем победители турнира, но за счёт мужчин-одиночников японцы набрали больше очков (на Олимпиаде, кстати, от каждой страны в каждой программе будет выступать только один фигурист).

13:52 22 апреля

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Мдяяяяяяяяяяя............... Серебро ТОЛЬКО благодаря Медведевой. А так бы и в пятёрку не попали!!!!!!!! Особливо хоцца спросить о мужском бездаре с ""албанской фамилией" --- коф-тун, который на самолёт опоздал, а несколько РАНЕЕ шибко обижался с тренером, что на сочи--14 не попал!!!! И, кстати, об опоздании ::::: президент ФФККР горшков и те, кто сейчас постоянно на слуху :::: тарасова, роднина, бестемьянова и т.д., НУ--КА РАССКАЖИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ В ПЕРИОДЫ ВАШЕЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПОЗДАЙ ВЫ НА САМОЛЁТ ???????

13:38 22 апреля