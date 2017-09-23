Яновская получила венгерское гражданство

Фигуристка Анна Яновская отметила, что уже получила гражданство Венгрии, за сборную которой выступает. Напомним, что в 2012 году она в паре с Сергеем Мозговым становилась победительницей юношеских Олимпийских игр, после чего их дуэт распался, некоторое время она выступала с Иваном Гурьяновым, а потом стала танцевать с венгром Адамом Лукачем.

– Гражданство и паспорт Венгрии я получила 12 сентября, – цитирует "Р-Спорт" Яновскую. – Наши задачи на сезон – скататься, понравиться судьям и зрителям, а также заработать технический минимум для попадания на чемпионаты Европы и мира. Конкретной цели попадания на Олимпиаду нет, так как мы прекрасно понимаем, насколько велика сейчас конкуренция.

После расставания с прошлым партнером со мной связались представители венгерской федерации, пригласили в Будапешт и предложили попробовать встать в пару с Адамом Лукачем. Наша летняя подготовка к сезону проходила сначала в Америке в группе Игоря Шпильбанда, а после в Новогорске и Москве в группе Ирины Жук и Александра Свинина.