Ягудин шокирован словами Бестемьяновой о Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Натальи Бестемьяновой о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой, а также тренера Этери Тутберидзе.

Ранее олимпийская чемпионка Бестемьянова заявила, что Загитова не была бы так хороша, если бы Медведева не ушла от Тутберидзе.

- Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться, - написал Ягудин в Инстаграме.