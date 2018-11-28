16:53 | Фигурное катание

Ягудин шокирован словами Бестемьяновой о Медведевой

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Натальи Бестемьяновой о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой, а также тренера Этери Тутберидзе.

 Ранее олимпийская чемпионка Бестемьянова заявила, что Загитова не была бы так хороша, если бы Медведева не ушла от Тутберидзе.

 

 - Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться, - написал Ягудин в Инстаграме.

 

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BqsUpFsh_N3/

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