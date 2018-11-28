Ягудин шокирован словами Бестемьяновой о Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Натальи Бестемьяновой о фигуристках Евгении Медведевой и Алине Загитовой, а также тренера Этери Тутберидзе.
Ранее олимпийская чемпионка Бестемьянова заявила, что Загитова не была бы так хороша, если бы Медведева не ушла от Тутберидзе.
Беспредел!!!! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?!?!? 🤦♂️🤦♂️🤦♂️ дайте девочкам спокойно жить и тренироваться!!!!!! #загитова #медведева
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 27 Ноя 2018 в 9:41 PST
- Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что, говорить?! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться, - написал Ягудин в Инстаграме.
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