17:12 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ягудин - об уходе Медведевой от Тутберидзе: "Жизнь покажет"

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин воздержался от комментариев по поводу решения двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе. В понедельник, 7 мая, 18-летняя фигуристка заявила, что продолжит выступать за Россию, а ее новым наставником станет канадец Брайан Орсер.

- Жизнь покажет, больше сказать нечего, - цитирует "Р-Спорт" Ягудина.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе // Медведева продолжит выступать за Россию // 
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180507/1136558415.html

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