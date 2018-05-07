Ягудин - об уходе Медведевой от Тутберидзе: "Жизнь покажет"

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин воздержался от комментариев по поводу решения двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе. В понедельник, 7 мая, 18-летняя фигуристка заявила, что продолжит выступать за Россию, а ее новым наставником станет канадец Брайан Орсер.

- Жизнь покажет, больше сказать нечего, - цитирует "Р-Спорт" Ягудина.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе // Медведева продолжит выступать за Россию //

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