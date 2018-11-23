Ягудин – о конфликте с Плющенко: "Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает "Лента.ру". 38-летний российский спортсмен заявил, что ему всегда приятно работать, когда его приглашают хорошие люди.

Ранее Плющенко высмеял Ягудина в Инстаграме за участие в корпоративе на льду его академии "Ангелы Плющенко".

– Узнал случайно, что Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в его академии без приглашения, – цитирует Ягудина "Лента.ру". – Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время.

Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно.

Фигуристы выступали за сборную России на Олимпиаде-2002 года в Солт-Лейк-Сити. Фаворитом считался Плющенко, но спортсмен упал на первом же прыжке в короткой программе и закончил ее только четвертым. Золото в итоге досталось Ягудину, а Плющенко занял второе место.