"Я гордилась, что у меня такой друг". Трогательный пост Радионовой после смерти Тена

Российская фигуристка Елена Радионова опубликовала трогательное послание погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"Я не верю! Это было ровно месяц назад... Мы сидели на пресс-конференции твоего ледового шоу, и все тебя внимательно слушали, потому что помимо того, что ты был выдающийся спортсмен, ты был ещё эрудированный, умный, начитанный и интеллигентный человек, которого всегда хотелось слушать. Я знаю тебя больше 10 лет, и все это время ты был был лучиком, от которого исходило только тепло, доброта и позитив! Ты всегда шутил. Ты всегда поддерживал меня. В личном разговоре мы делились планами на жизнь и они были у тебя настолько грандиозные, что я всегда удивлялась как один человек может все это сделать! Ты был трудоголик! Ты Талант! Ты был Человеком с большой буквы! Ты был талантлив во всем! И за что бы ты не брался, все начинало сиять другими красками. Ты был человек слова. Я гордилась, что у меня такой друг! Я всегда брала с тебя пример! И я думаю не только я ... Ты был кумир миллионов! Мне ещё много есть, что сказать, но как жаль, что я тебе не могу сказать это лично... Ты навсегда останешься в наших сердцах, потому что таких как ты мало! Почему небеса забирают лучших? Мой друг, Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом", - написала Радионова в Инстаграме.