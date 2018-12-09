Выступление Павлюченко и Ходыкина в финале Гран-при. Видео

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили с произвольной программой в рамках финального турнира "Гран-при" по фигурному катанию в Ванкувере.

Выступление российских спортсменов судьи оценили на 125,57 балла. В сумме с короткой программой их результат составил 186,81 балла. Таким образом, пара завершила соревнования на итоговом шестом месте.

Лучшие среди российских дуэтов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали обладателями бронзовых медалей. Наталья Забияко и Александр Энберт – четвертые.