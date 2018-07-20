Второй подозреваемый в убийстве фигуриста Тена может быть арестован заочно

Полиция Казахстана направила в суд ходатайство о заочном аресте второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена.

- Поступило в суд ходатайство в рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену, - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы суда Алма-Аты. - Сегодня оно поступило в Алмалинский районный суд города Алматы. Ходатайство о заочном аресте Кудайбергенова Армана Бурибаевича, подозреваемого в совершении преступления по статье 99 части 2 пункта 8 Уголовного кодекса Казахстана.

Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты от полученных ножевых ранений. Он был ранен преступниками, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.