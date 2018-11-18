Вслед за Туктамышевой. Еще одна российская фигуристка разделась до белья

Необычный номер продемонстрировала танцевальная пара Софья Евдокимова и Егор Базин в показательных выступлениях на "Гран-при России". Во время номера Евдокимова сбросила жакет, оставшись в откровенном топе.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева также раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии. После этого у спортсменки появились подражатели. В частности, верх во время прокатов (правда, на тренировках) сбрасывали Ники Баузенвайн и Эмбер Гленн.