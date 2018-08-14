"Все нормально". Анжелика Крылова – о своем состоянии после ДТП

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова попала в аварию. По словам экс-фигуристки, ее состояние здоровья не вызывает опасений.

Вчера по дороге на каток, на светофоре, в автомобиль Крыловой врезалась "маршрутка". Тренер получила ушибы головы и шеи, но решила не обращаться в больницу. В день после аварии и на следующий тренер провела тренировки, но сегодня после работы почувствовала себя неважно.

Врачи клиники, куда обратилась Крылова, провели полное обследование, в результате которого ничего серьезного не выявили. Тем не менее специалисты госпитализировали Анжелику, чтобы в течение ближайших дней понаблюдать за ее состоянием.

– Все нормально. Переломов нет, – приводит официальный сайт ФФККР слова Крыловой. – Ударилась головой. Врачи настояли, чтобы я пробыла в больнице несколько дней. Но я планирую недолго тут оставаться, надо продолжать работать.

Весной Крылова – двукратная чемпионка мира в танцах на льду, выступавшая с Олегом Овсянниковым, – вернулась домой из США и начала работать тренером с группой танцоров в Москве.