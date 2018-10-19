Все этапы Гран-при по фигурному катанию в прямом эфире покажет Первый канал

Первый канал покажет все этапы Гран-при по фигурному катанию 2018, при этом трансляции всех соревнований в прямом эфире, сообщает пресс-служба телеканала. Также лучшие моменты будут доступны на сайте Первого канала, а самые важные и интересные – в телевизионном эфире. Финалы юниорского и взрослого Гран-при в Ванкувере также будут показаны в эфире Первого канала.

Комментировать выступления фигуристов на этапах Гран-при для Первого канала будут Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Илья Авербух, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Анжелика Крылова, Дмитрий Соловьев и другие.