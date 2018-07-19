Врачи объяснили, почему не смогли спасти Дениса Тена

Врачи рассказали, как боролись за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 умер в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.



- Фигурист был доставлен в клинику в крайне тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, - цитирует главного врача Центральной городской клинической больницы Ержана Куттыгожина Tengrinews. - Доставлен был каретой скорой помощи. В течение более двух часов проводилась непосредственно сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни.



Но, к сожалению, смерть наступила. Смерть наступила вследствие локализации ранения, где проходили жизненно важные органы. Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, локализация раны - в зоне крупных сосудов.

Напомним, что на Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел сегодня, 19 июля, около 15 часов по местному времени на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане