Воронов занял четвертое место на этапе "Гран-при" в Чикаго

Россиянин Сергей Воронов стал четвертым на этапе "Гран-при" в Чикаго. Другой представитель России - Максим Ковтун - стал седьмым.
Победу одержал японец Сома Уно, вторым стал американец Джейсон Браун, тройку призеров замкнул его соотечественник Адам Риппон.
Чикаго (США)
"Гран-при"
Skate America
Мужчины
Произвольная программа
1. Уно (Япония) - 190,19
2. Браун (США) - 182,63
3. Риппон (США) - 174,11
4. Цзинь Боян (Китай) - 172,15
5. ВОРОНОВ (Россия) - 166,60
6. КОВТУН (Россия) - 163,32
Итог
1. Уно (Япония) - 279,34
2. Браун (США) - 268,38
3. Риппон (США) - 261,43
4. ВОРОНОВ (Россия) - 245,28
5. Цзинь Боян (Китай) - 245,08
6. Нгуен (Канада) - 239,26
7. КОВТУН (Россия) - 230,75
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1820_23_0/
Гаттузо зол!
Ковтун в своем репертуаре. Бабочки, падения, истерики во время проката. Похоже ,что все, не быть ему в группе топ исполнителей. Так и будет где-то во второй шестерке.
21:40