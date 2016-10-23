Воронов занял четвертое место на этапе "Гран-при" в Чикаго

Россиянин Сергей Воронов стал четвертым на этапе "Гран-при" в Чикаго. Другой представитель России - Максим Ковтун - стал седьмым.

Победу одержал японец Сома Уно, вторым стал американец Джейсон Браун, тройку призеров замкнул его соотечественник Адам Риппон.

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Мужчины

Произвольная программа

1. Уно (Япония) - 190,19

2. Браун (США) - 182,63

3. Риппон (США) - 174,11

4. Цзинь Боян (Китай) - 172,15

5. ВОРОНОВ (Россия) - 166,60

6. КОВТУН (Россия) - 163,32

Итог

1. Уно (Япония) - 279,34

2. Браун (США) - 268,38

3. Риппон (США) - 261,43

4. ВОРОНОВ (Россия) - 245,28

5. Цзинь Боян (Китай) - 245,08

6. Нгуен (Канада) - 239,26

7. КОВТУН (Россия) - 230,75