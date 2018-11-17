Воронов вышел в Финал "Гран-при"

Российский фигурист Сергей Воронов квалифицировался в Финал "Гран-при". Это стало известно после соревнований мужчин на этапе "Гран-при" в Москве. Воронов на Skate America стал третьим, а на этапе "Гран-при" в Японии завоевал серебро.

Также в Финал "Гран-при" вышел японец Юдзуру Ханю, который выиграл этап в Москве.

Кроме Воронова и Ханю, в Финал отобрались японец Сема Уно и чех Михал Бржезина. Последние два участника определятся по итогам шестого этапа во Франции.

Финал "Гран-при" пройдет в Ванкувере 6-9 декабря.