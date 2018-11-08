Воронов, Туктамышева, Сотскова и Леонова выступят на этапе "Гран-при" в Японии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте опубликовала состав российских спортсменов, которые выступят на этапе "Гран-при" в Японии.

Состав российской команды:

Пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин;

Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов;

Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.

Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе "Гран-при" в Канаде, Забияко и Энберт победили в Финляндии. Алена Леонова в составе команды заменила Елену Радионову, которая травмирована.