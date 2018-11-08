Воронов, Туктамышева, Сотскова и Леонова выступят на этапе "Гран-при" в Японии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте опубликовала состав российских спортсменов, которые выступят на этапе "Гран-при" в Японии.
Состав российской команды:
Пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;
Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин;
Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов;
Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.
Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе "Гран-при" в Канаде, Забияко и Энберт победили в Финляндии. Алена Леонова в составе команды заменила Елену Радионову, которая травмирована.
Дополнительная информация
https://www.fsrussia.ru/news/4057-sostav-rossijskikh-figuristov-na-gran-pri-v-yaponii.html
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