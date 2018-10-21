Воронов стал третьим на первом этапе "Гран-при" в США

Американец Натан Чен выиграл первый этап "Гран-при" в США. На Skate America он показал результат 280,57 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Михал Бржезина из Чехии (239,51).
Третье место занял россиянин Сергей Воронов (226,44). И в короткой, и в произвольной программах он показал четвертый результат, но по сумме попыток опередил итальянца Маттео Риццо и американца Винсента Чжоу.
Эверетт (США)
"Гран-при"
Skate America
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) - 189,99
2. Михал Бржезина (Чехия) - 157,42
3. Винсент Чжоу (США) - 149,37
4. Сергей Воронов (Россия) - 148,26
5. Маттео Риццо (Италия) - 147,72
6. Нам Нгуен (Канада) - 143,13
Итог
1. Натан Чен (США) - 280,57
2. Михал Бржезина (Чехия) - 239,51
3. Сергей Воронов (Россия) - 226,44
4. Маттео Риццо (Италия) - 225,81
5. Винсент Чжоу (США) - 225,75
6. Нам Нгуен (Канада) - 212,99