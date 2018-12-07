Воронов - 5-й после короткой программы

Россиянин Сергей Воронов занял 5-е место в короткой программе "Гран-при". Он набрал 82,96 балла.
Лидирует американец Натан Чен, второе место занимает японец Сома Уно, а замыкает тройку чех Михал Бржезина.Произвольную программу спортсмены покажут завтра.
Ванкувер (Канада)
"Гран-при"
Финал
Мужчины
Короткая программа
1. Натан Чен (США) - 92,99
2. Сома Уно (Япония) - 91,67
3. Михал Бржезина (Чехия) - 89,21
4. Ча Чун Хван (Корея) - 89,07
5. Сергей Воронов (Россия) - 82,96
6. Киган Мессинг (Канада) - 79,56
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