07:35 | Фигурное катание

Воронов - 5-й после короткой программы

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Россиянин Сергей Воронов занял 5-е место в короткой программе "Гран-при". Он набрал 82,96 балла.

Лидирует американец Натан Чен, второе место занимает японец Сома Уно, а замыкает тройку чех Михал Бржезина.

Произвольную программу спортсмены покажут завтра.

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) - 92,99

2. Сома Уно (Япония) - 91,67

3. Михал Бржезина (Чехия) - 89,21

4. Ча Чун Хван (Корея) - 89,07

5. Сергей Воронов (Россия) - 82,96

6. Киган Мессинг (Канада) - 79,56

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