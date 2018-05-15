Вопрос финансирования тренировок Медведевой будет рассмотрен, когда станет известен план ее работы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что организация рассмотрит детали финансирования подготовки Евгении Медведевой на следующий сезон, когда двукратная чемпионка мира предоставит в федерацию индивидуальный план работы. Ранее 18-летняя фигуристка, завоевавшая на Олимпиаде-2018 две серебряные медали, прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. В дальнейшем она будет работать канадцем Брайаном Орсером.

– Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки, – цитирует ТАСС Горшкова. – Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон.

Напомним, что в связи с началом сотрудничества с Орсером Медведева переедет в Канаду, но продолжит выступать за Россию.

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