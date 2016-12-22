18:01 22 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Волосожар и Траньков раздумывают о возвращении на лед

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Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков раздумывают насчет возвращения в спорт. Фигуристы, поженившиеся в августе, готовятся стать родителями. Рождения дочери пара ожидает в феврале.

- У нас есть мысли о возвращении на лед, но пока они очень далеко - сейчас нас с Таней ждут много приятных вещей, и они куда важнее и захватывающее, чем фигурное катание, - цитирует ТАСС Транькова. - Мы и так многое посвятили нашему виду спорта, поживем - увидим. Но пока мы даже между собой этот вариант не обсуждаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3898064

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