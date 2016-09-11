21:16 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Волосожар и Траньков пропустят новый сезон

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Виктория СИНИЦИНА и Никита КАЦАЛАПОВ.Украденное шоу в Сочи

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков полностью пропустят сезон-2016/17. В минувшем сезоне пара одержала победу на чемпионате Европы, но заняла шестое место на чемпионате мира (они остались без медалей на крупных турнирах впервые за время совместного катания – с 2011 года). Изначально предполагалось, что Волосожар и Траньков начнут подготовку к сезону позже обычного, чтобы восстановиться.

– Максим мне помогает в работе с юниорской парой, в этом сезоне они с Волосожар точно не выступят, пропустят сезон целиком, – цитирует "Р-Спорт" тренера фигуристов Нину Мозер.

Волосожар и Траньков – двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20160911/1074761308.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grechka2103

Тоже мне новость! То, что единственная цель пары, это короткая программа в командных соревнованиях в Корее было ясно сразу после Сочи.

21:26

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