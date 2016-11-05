Волосожар и Траньков после рождения ребенка еще могут успеть вернуться в сборную к Играм-2018

Вице-президент ISU Александр Лакерник подчеркнул, что двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков еще могут вернуться в сборную России к Олимпиаде-2018. В феврале 2017 года у пары должна родиться девочка.

- У Волосожар и Транькова есть возможность вернуться к Олимпиаде, тем более, что в последнее время они выступали достаточно стабильно, - цитирует ТАСС Лакерника. - Вопрос в сложности программ, особенно произвольной. Ирина Роднина, например, смогла достичь успеха, вернувшись на лед после рождения сына. Также на память приходит Екатерина Гордеева.