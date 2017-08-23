Волосожар и Траньков не заявились на контрольные прокаты в Сочи

Российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков не примут участия в контрольных прокатах в Сочи. Прокаты пройдут 9 и 10 сентября в Сочи.

– Достаточно сложно сейчас сказать о планах ребят, они катаются в шоу. Но Таня и Максим не заявились на участие в контрольных прокатах в Сочи, – сказала тренер спортивной пары Нина Мозер. – Весной, когда мы были в федерации и общались с руководством, один из вопросов прозвучал так – без участия в прокатах участие в отборах рассматриваться не будет. (Елена СОБОЛЬ)