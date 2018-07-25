Волосожар и Траньков написали книгу

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков​ написали книгу о своей карьере в спорте.

- Замечательная новость – 20 августа наша книга "Две стороны одной медали" уже будет доступна всем! Я всю жизнь тренировалась, и у меня никогда не возникало даже мысли, что все то, что я прошла, а потом пережили мы с Максимом, захочется оформить в слова и выпустить на бумаге, - написала Волосожар на своей странице в сети Инстаграме. - Для чего? Чтобы рассказать о своем спортивном пути, чтобы предостеречь от ошибок и поддержать тех, кто начинает или сомневается. Надеюсь, что прочитав нашу историю, кто-то вдохновится и займётся спортом. Спасибо всем, кто был с нами во время нашей спортивной карьеры, за поддержку. И спасибо тем, кто рядом сейчас, кто вдохновил на написание этой книги и поддерживал каждый шаг.