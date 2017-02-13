Владимир Путин: "Тарасова - выдающийся тренер, который безгранично предан своему делу"

Президент России Владимир Путин поздравил Татьяну Тарасову с 70-летием. По словам главы государства, она является выдающимся тренером, который безгранично предан своему делу.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте Президента России:

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения.



Выдающийся тренер и наставник, талантливый, безгранично преданный своему призванию человек - Вы достойно продолжили замечательные традиции легендарной династии, вписали уникальные страницы в историю отечественного и мирового спорта. Среди Ваших воспитанников - блистательная плеяда настоящих чемпионов и победителей, которые прославили нашу страну на соревнованиях самого высокого ранга, подарили незабываемые минуты триумфа и радости миллионам поклонников фигурного катания.



Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, творческого вдохновения.