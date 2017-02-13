10:32 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Владимир Путин: "Тарасова - выдающийся тренер, который безгранично предан своему делу"

0
0
0

Президент России Владимир Путин поздравил Татьяну Тарасову с 70-летием. По словам главы государства, она является выдающимся тренером, который безгранично предан своему делу.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте Президента России:

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения.

Выдающийся тренер и наставник, талантливый, безгранично преданный своему призванию человек - Вы достойно продолжили замечательные традиции легендарной династии, вписали уникальные страницы в историю отечественного и мирового спорта. Среди Ваших воспитанников - блистательная плеяда настоящих чемпионов и победителей, которые прославили нашу страну на соревнованиях самого высокого ранга, подарили незабываемые минуты триумфа и радости миллионам поклонников фигурного катания.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, творческого вдохновения.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/letters/53865

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ