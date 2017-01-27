Владимир Морозов: "Во время произвольной программы старались не думать о падении на тренировке"

Фигурист Владимир Морозов после выступления на чемпионате Европы в паре с Евгенией Тарасовой отметил, что золотые медали - это результат большого труда. В четверг на тренировке, выполняя поддержку, спортсмены упали. После консультации с врачами было решено выйти на произвольную программу.

- То, что произошло на тренировке, старались об этом не думать, - приводит пресс-служба ФФККР слова Морозова. - Действительно, эта победа давалась нам тяжело, со всеми нюансами и проблемами. Мы очень счастливы, что все так сложилось сегодня. Надеюсь, что это результат нашей подготовки перед чемпионатом Европы. Мы на самом деле были уверены в своем прокате короткой и произвольной программы. И особого волнения не испытывали.

Мы старались не пропускать ни одной тренировки, и не пропускали. Где-то пропускали какие-то элементы. Но это длилось недолго. Буквально на одной тренировке снизили нагрузки. В конце выступления было, конечно, тяжело. Не только физически. Это связано с психологическими моментами, давлением, что появлияло на такую резкую усталость в конце. Но мы были к этому готовы, поэтому никаких элементов не сорвали.

Цена медали? Это нельзя описать, передать. Это большой труд. Очень большой путь. Это не то, что один раз вышел, чисто откатался - и тебе дали золото. Нужно доказать еще судьям, что ты достоин. Мы два года были бронзовыми призерами чемпионата Европы. Это большая дорога к золотым медалям.