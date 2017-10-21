Владимир Морозов: "Вместе с Тарасовой чувствуем, что можем катать нашу программу со всеми элементами"

Чемпионы Европы-2017 Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались довольны своим выступлением на "Гран-при России" в Москве. Отметим, что пара стала победителями соревнований.

- Мы выбрали буги-вуги, хотим передать этот танец на льду, - сказал Морозов. - Он поставлен под компоновку четырех частей композиций Кристины Агилеры. Первая партия - моя, вторая - Женина, она заигрывает со мной, потом вхожу в игру я, а заканчивается все танцем.

- Очень много смотрели видео, - сказала Тарасова. - Тяжело было выбрать музыку, но с Петром Чернышевым все нашли и смиксовали.

- Опасений по "физике" в произвольной программе нет, - добавил Морозов. - Второй старт ведь уже катаем хорошо. Про возможные болезни не думаем и скидку на них делать не планируем. Чувствуем, что можем катать нашу программу со всеми элементами. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)