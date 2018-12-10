Владимир Морозов: "В Ванкувере выступили ниже среднего"

Российский фигурист Владимир Морозов отметил, что в финале "Гран-при" в Ванкувере в паре с Евгений Тарасовой допустил много ошибок. Россияне заняли третье место на этих соревнованиях.

- Мы недовольны своим выступлением в Ванкувере, - приводят "Известия" слова Морозова.- Если судить по оценкам, то выступили ниже среднего. Допустили несколько серьезных ошибок и казалось, что вовсе останемся без медалей. Но, к счастью, мы сделали хорошо несколько несложных элементов, и всё встало на свои места. Теперь впереди - чемпионат России. Это очень важный старт, к которому нужна отличная подготовка. Мы знаем, над чем работать, и сделаем всё, чтобы исправиться.