Владимир Морозов: "Постарались забыть о победе в финале серии "Гран-при"

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы на чемпионате России отметили, что постарались забыть о победе в финале серии "Гран-при". Спортсмены обошли на три балла по итогам короткой программы олимпийских чемпионов Ксению Столбову и Федора Климова.

– После прилета из Марселя мы отдохнули один день и снова приступили к подготовке, постаравшись забыть о победе в финале серии "Гран-при", – цитирует ТАСС Морозова. – В целом большой разницы между прокатами во Франции и здесь нет, разве что эмоционально на "Гран-при" мы были посвежее.

На лед в Челябинске мы вышли с новыми силами, они еще остались, и с новыми целями, – добавила Тарасова.