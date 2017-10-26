Владимир Морозов: "После "Гран-при" в Москве хотелось упасть и заснуть"

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, отметил, что усталость после проката произвольной программы в рамках "Гран-при" в Москве была чрезмерной. По словам спортсмена, прокат был тяжелым.

– Усталость после проката произвольной программы была чрезмерной, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Прокат был тяжелым. Дело в том, что ритм этой программы сложно выдерживать нам пока, ну и плюс начало сезона и родные стены. Эмоциональная и физическая усталость была такой, что хотелось упасть в кровать и заснуть.

Напомним, что Морозов и Тарасова одержали победу в московском этапе "Гран-при", набрав 147,37 балла.